أخبار ليبيا24- خاص

نفت النائب سلطنة المسماري وبشكل قاطع الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بأنها ضد قرار زيادة مرتبات المعلمين والعاملين في قطاع التعليم.

واكدت المسماري بأنه تم إحالة مشروع زيادة المرتبات لمكتب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعد دراسته من قبل اللجنة التشريعية واللجنة المالية بالتواصل مع جهات الاختصاص وفي حال عرضه للتصويت سيتم الموافقة عليه فلا أحد سيقف ضد حقوق المعلم.

وأشارت إلى أنها في تواصل دائم مع وزير التربية والتعليم عقوب عبدالله للتناقش حول آخر المستجدات في مطالب المعلمين، موضحة أنها استمعت لكل وجهات النظر حول المقترح المقدم من النقابة العامة لمعلمي ليبيا والمقترح المقدم من وزارة التربية والتعليم.

يشار إلى أن النقابة العامة لمعلمي ليبيا أعلنت إيقاف الدراسة في كافة أنحاء البلاد حتى زيادة مرتبات المعلمين وتحسين أوضاعهم.