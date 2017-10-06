أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت إدارة التشغيل والصيانة في منظومة السرير سرت – تازربو بنغازي في جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن إيقاف تدفق المياه إلى مدينة بنغازي.

وأوضحت الإدارة بحسب الصفحة الرسمية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن الإيقاف سيكون من الخميس 5 أكتوبر حتي تتمكن شركة المياه من إجراء الصيانة على خطوط المياه بأحياء الليثي – شارع عشرين – جامع البدرية .

وأضافت الإدارة أن هذا الأجراء جاء بناء على طلب من إدارة شركة المياه والصرف الصحي بنغازي لغرض الصيانة في المناطق المذكورة سلفاً .

وأشارت إدارة مشروع النهر الصناعي إلى أن المياه ستعود إلى المدينة فور انتهاء عملية الصيانة والإصلاح في أولى ساعات يوم الجمعة 6 أكتوبر الجاري.