أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت غرفة عمليات محاربة داعش صبراتة التابعة لغرفة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية فرض حظر التجول داخل المدينة من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الـسادسة صباحاً ابتدأ من اليوم الجمعة السادس من أكتوبر .

وقالت الغرفة في بيانها رقم”13″ إنه نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة، ومن أجل إعادة الأمن إلى المدينة وا لحفاظ على الممتلكات تقرر فرض حظر التجول، إلى حين استتباب الأمن بالمدينة.

وكانت غرفة عمليات محاربة تنظيم «داعش» في مدينة صبراتة أعلنت انتهاء الاشتباكات التي بدأت منذ السابع عشر من سبتمبر الماضي، مع الجماعات الإرهابية بالمتطرفة التابعة للمدعو أحمد الدباشي “عمو”.