أخبار ليبيا24- خاص

حذرت أخصائية مكافحة العدوى في العناية المركزة في مركز بنغازي الطبي الدكتورة رويدا من النقص في المواد الوقائية مثل القفزات واللباس الخاص بالعناية وغيرها من المستلزمات ،لافتة إلى أن التبرعات من أهل الخير سدت العجز لفترات بسيطة.

وأشارت رويدا إلى أن عدد التمريض في أقسام العناية المركزة غير كاف لأنه يفترض أن يكون داخلها على الأقل ممرض لكل مريض ، فالسعة السريرية في عناية الباطنة 13 سرير، ووصلنا إلى مرحلة أن كل ممرض مسؤول عن 4 حالات.

وأوضحت أخصائية مكافحة العدوى أن التمريض ليس متخصص بالكامل ومن هو متخصص يصل إلى نسبة 50% فقط أما الباقي غير متخصص ولكن لديه الرغبة في العمل والتطوير والتعلم من خلال مهنته ونحن معهم لمساندتهم.

وأما بخصوص الأطباء قالت رويدا “الأطباء موجودين بكثرة دون نقص وفي كافة التخصصات مانعاني منه نقص في عدد التمريض ونقص المستلزمات الطبية”.

وأكدت رويدا على غياب عنصر الأمن والسلامة أثناء الفترة المسائية والليلية مما يسهل دخول المرافقين بكثرة أثناء الفترتين والتمريض غير مسيطر على الأمور هناك ويقوم التمريض مناقشة بعض المرافقين فئة قليلة جدا تستوعب خطورة دخولهم على المريض في العناية والكثير منهم يرفض الخروج من العناية مع الإصرار على البقاء بجانب مريضه.

وأشارت إلى أن بعض المرافقين لا يراعي المريض لدرجة وصلت ببعضهم الجراءة أن يدخنوا بجانب المريض في العناية ويأكل بجانبه، وتابعت قائلة “تخيلوا مريض موجود على جهاز تنفس صناعي في العناية والمرافق يأكل ويدخن بجانبه، لا تعقيم ولا مسافة طبية بين المريض والمرافق مما يكثر نقل وانتشار العدوى ولا يتقبلوا عدم دخولهم لمريضهم في العناية الفائقة مما يسبب لنا المشاكل يفترض زيارة المريض ساعة واحده في اليوم لراحة المريض ولا لوضعية الحالات الأخرى في العناية “.

وأردفت” لدينا مشكلة التكييف المركزي في العناية لابد لدرجة الحرارة في العناية أن تكون ما بين 18 إلى 22 درجة لأن بيئة تكاثر البكتيرية ملائمة مع ارتفاع درجة الحرارة ، للأسف التكييف المركزي لا يعمل ، ولكن التمريض والأطباء أبلغوني أنه يعمل في الفترة الليلية فقط ولكن أثناء عملنا في الفترة النهارية لا يعمل وهذا يعتبر عامل كبير في انتشار البكتيريا ، يجب أخذه في عين الاعتبار”.

وأشارت أخصائية مكافحة العدوى إلى دخول الموظفين للعناية وأخذ الاحتياجات منها موضحة أن موظفي المركز الطبي غير متعاونين ويدخلون للعناية باستمرار بحجة أنه موظف ويحق له الدخول في أي وقت وبصفة عامة موظفي شركة صقر و المعاون الصحي للتمريض الذي ليس له علاقة بالعناية الأطباء من خارج العناية حتى أطباء الامتياز يقولون نحن من حقنا الدخول للعناية وهم جميعاً ليس من حقهم الدخول ولا أخذ مستلزمات المريض بدون حتى الاستئذان وكذلك جهات أخرى خارج المركز الطبي تجبر التمريض على إعطائهم أدوية.

وذكرت رويدا أن كل هذا يتم ما بعد الساعة الثانية ظهرا لأن قبل هذا التوقيت الصيدلي السريري لا يعطي أي شيء من أدوية ومستلزمات المرضى، مركدة أن العناية فقط للطاقم الطبي والتمريض المختصين بالعناية أو الطبيب الذي لديه استدعاء.

وختمت بالقول “نحن نقوم بعملنا وتفادي المشاكل متوقف على الأمن والسلامة لو الأمن فعال في الفترة المسائية والليلية لا يستطيع أيًا كان الدخول للعناية والعبث بمستلزمات المرضى