أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة تشغيل منطقة طبرق بشركة البريقة عيد حدوث، إن هنالك أزمة وقود بالمنطقة الشرقية بسبب إضراب سائقي شاحنات نقل الوقود .

وأكد حدوث في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أن سائقي شاحنات نقل الوقود التابعين لشركة النقل الخاصة قد أضربوا عن العمل من بداية أكتوبر الجاري بسبب مطالبتهم بأجرتهم نقدا وليس عن طريق الصكوك .

وأضاف حدوث أن شركة البريقة لديها الوقود و متوفر والأزمة الحالية شركة البريقة ليست طرفا فيها .

كما أكد ان رصيف شركة البريقة بطبرق توجد عليه ناقلة راسية محملة ب 25 الف طن متري من وقود البنزين وهي قيد التفريغ، مشيرا إلى أن هنالك ناقلة ديزل قد أفرغت حمولتها والمخزون لدينا كاف والنواقل تصل تباعا ونحن في انتظار فك اعتصام السائقين.