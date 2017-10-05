أخبار ليبيا24

وجود تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا أمر مرفوض من الأهالي فهم لم يعتادوا على تسلط الإرهابيين ولن يقبلوا بفرض أيديولوجية لا تمد لدينهم الإسلامي بصلة وهم اليوم يعتبرون داعش عدو دخيل وبعزم وتصميم ينوون اقتلاعه ومنع عودته.

علّق عضو المكتب الإعلامي لقوات البنيان المرصوص، أحمد الروياتي، على مسمى “جيش”، والمتداول إعلاميا للتعبير عن وجود عناصر داعش في الصحراء الليبية عقب خسارة معاقله في سرت، قائلا، إن تنظيم داعش الإرهابي عبارة عن خلايا عقائدية، تكونت في أماكن كثيرة بالعالم، ومنها ليبيا، استغلالا للفوضى، والاختلاف والخصومة السياسية بين شرق وغرب البلاد.

وأوضح الروياتي، خلال حوار صحافي، أن هذا الاختلاف أدى إلى خلق أماكن فراغ في المناطق شبه الصحراوية في وسط ليبيا، وبالتحديد في جنوب سرت.

ووصف عضو المكتب الإعلامي للبنيان المرصوص، طبيعة تلك المناطق الصحراوية بقوله: الجفرة، منطقة شبه صحراوية شاسعة، تقع على خط التماس بين الشرق والغرب، تتخللها بعض المناطق والقرى والمدن الصغيرة، والهضاب والأودية، مما يصعّب مهمة ملاحقة العناصر الإرهابية فيها”.

وعن السبب الكامن وراء نشاط خلايا التنظيم الإرهابي في الصحراء بعيدا عن المدن والعمران كما كان في السابق، رأى الروياتي، “أن سكان ليبيا بمختلف المناطق أصبحوا يرون عناصر التنظيم — والذي كان ينشط بغطاء ديني- عدو لهم وغير مرغوب بهم”.

وأضاف، أن الضربات المتتالية التي استهدفت التنظيم الإرهابي خلال الأيام الماضية، توضح أن التنظيم لم يعد كالسابق، بل هو الآن عبارة عن مجرد “خلايا مسلحة، تقوم بعمليات بسيطة في مناطق متفرقة للتعبير عن الوجود ليس إلا”.