أخبار ليبيا24

الانتصارات الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا تسجل يوميا مع كل عنصر يقتل وكل إرهابي يعتقل وبعد أشهر من التحقيقات واستجواب سجناء داعش برزت أسماء جديدة متورطة وسوف تلاحق وتحاسب.

أصدر النائب العام الليبي اليوم الخميس 830 مذكرة توقيف بحق أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، بعد أشهر طويلة من التحقيقات.

وقال مدير مكتب التحقيقات فى مكتب النائب العام الصديق الصور في مؤتمر صحفي إنه طلب من الإنتربول ملاحقة 50 شخصا آخرين موجودين خارج ليبيا، ومتهمين أيضا بالتورط مع تنظيم داعش الإجرامي.

وأضاف الصور: “التحقيقات مع المعتقلين أتاحت للسلطات الكشف عن معلومات ثمينة حول كيفية عمل هذا التنظيم الارهابي، بالإضافة إلى كشف هويات قادته في ليبيا”. مشيرا إلى أن “غالبية المقاتلين من دول مجاورة مثل تونس ومصر والسودان”.

وتابع مدير مكتب التحقيقات فى مكتب النائب العام قوله: “العديد من أنصار التنظيم قتلوا في ضربات جوية الأسبوع الماضي على بعد نحو 240 كلم جنوب شرق سرت”.

وكان الجيش الأمريكي أعلن الأحد الماضي، أنه شن ست ضربات في ليبيا استهدفت التنظيم المتطرف، وأسفرت الضربات عن مقتل 17 من مسلحيه.

وفي سوريا, تمكن الجيش العربي السوري، من القضاء على أحد أبرز عناصر تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور بعد أن أحرز تقدما جديدا بالريف الجنوبي الشرقي.

وأفادت مصادر محلية بأنّ الجيش السوري خاض اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم داعش على أكثر من محور وأوقعت بينهم العديد من القتلى من بينهم “أمير داعش الحربي أبو أسامة تونسي”.

كما تمكنت وحدات الجيش السوري، من السيطرة على نقاط جديدة على طريق دير الزور الميادين بعد عمليات مكثفة على أوكار وتجمعات تنظيم داعش الإرهابي.

يشار إلى أنّ الجيش السوري، كان قد بدأ منذ 3 أيام عملية عسكرية في الضفة الجنوبية لنهر الفرات باتجاه مدينة الميادين التي تشكل إلى جانب مدينة البوكمال أحد أبرز معاقل التنظيم الإرهابي.