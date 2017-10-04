أخبار ليبيا24

ضمن المخطط للنيل من التنظيم الإرهابي الداعشي تأتي الإجراءات الأمنية الوقائية لكي تحول دون وقوع الهجمات الإرهابية.

في مقدمة الحرب على داعش كما سائر الدول المحيطة بليبيا تخوض تونس حرب طاحنة لإحباط جميع المحاولات التي تسعى إلى المس بسيادة تونس وتقرير مصيرها، حيث اتخذت تونس سلسلة تدابير استباقية ووقائية ناجحة للنيل من كل من أشاد أو ساند داعش وكل من خطط أو ساهم أو نفذ عمبيات ارهابية.

وتمكّن الحرس الوطني التونسي في سوسة خلال الليلة الفاصلة بين 28 و29 سبتمبر 2017 بالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش في منطقة الحرس الوطني في سوسة من تفكيك خليّة مُناصرة لتنظيم داعش الإرهابي تضمّ 6 عناصر اعترفوا خلال التحرّيات معهم أنهم كانوا يعتزمون الإلتحاق بالتنظيم الإرهابي المذكور ببؤر التوتّر وتواصلهم مع عناصر قياديّة تابعة له كما أنهم على علاقة بعنصر إرهابي خطير سبق أن تمّ إلقاء القبض عليه وإيداعه السّجن بعد أن حُجز لديه سلاح نوع “كلاشينكوف” ومسدّس وكمية من الذخيرة.

بمراجعة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني في سوسة بمباشرة قصيّة عدليّة موضوعها “الإنتماء إلى تنظيم إرهابي” والإحتفاظ بـ 5 عناصر من الخليّة وإدراج السّادس (بحالة فرار) بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.

وتمكّنت المصلحة الجهويّة لمكافحة الإرهاب سوسة وفرقة الإرشاد في منطقة الأمن الوطني بنفس الجهة من الكشف عن ثلاث فتيات يشتبه في انتمائهنّ إلى تنظيم إرهابي، وذلك إثر تعمّدهنّ تنزيل تدوينات وصور ذات منحى تكفيري على شبكة التّواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وبتعميق التّحرّيات مع المظنون فيهنّ، تبيّن أنّهنّ تعرّفن على بعضهنّ في سوسة ويجتمعن في منزل امرأة أخرى (زوجها عنصر تكفيري) رفقة فتاة (أخت عنصر تكفيري سجين) ويقمن بتناول مسائل دينيّة ذات منحى تكفيري، هذا علاوة على مشاهدة مقاطع فيديو خاصّة بتنظيم داعش الإرهابي تدعو إلى القتال والاقتتال.

وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بإحالة المظنون فيهنّ على أنظارها بحالة تقديم من أجل الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي، والأبحاث متواصلة.