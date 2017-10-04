أخبار ليبيا24- خاص

نظم معهد تدريب الشرطة التابع للإدارة العامة للتدريب في مركزوهبي البوري الثقافي، دورة تدريبية تخصصية لمأموري الضبط القضائي فى مجال قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات.

وتمتد الدورة التي التحق بها عدد من مأموري الضبط التابعين لمصلحة الجمارك والشرطة القضائية لمدة اسبوعين وتختم في الخامس من أكتوبر الجاري واستهدفت مأموري الضبط القضاىي التابعين لمراكز الشرطة والأقسام التابعة لمديرية أمن بنغازي.

وتأتي هذه الدورة لما للتدريب والتأهيل بالنسبة (للعاملين في مجال الشرطة تحديدا)الدور الرئيسي فى تطوير الأداء الوظيفي لهم من خلال اختيار العناصـر البشرية المناسبة أوتأهيلها وتدريبها بأسلـوب تخصصي مستمر يتناسب وطبيعة المهام التى يكلفون بها .