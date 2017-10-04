أخبار ليبيا24

أعلن تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” رسمياً مسؤوليته عن العملية التي وصفها بالإنغماسية التي استهدفت صباح اليوم الأربعاء مجمع المحاكم في مدينة مصراتة .

وذكرت وكالة أعماق الإخبارية الدرع الإعلامي لتنظيم الدولة الإرهابي أن انغامسيون من الدولة اقتحموا مجمع المحاكم أحد أبرز معاقل حكومة الوفاق في المدينة .

يشار إلى أن مسلحين تابعين للدولة اقتحموا مجمع المحاكم واشتبكوا مع عناصر حرس المجمع وعقب نفاذ الذخائر من الإرهابيون قاموا اثنين منهم بتفجير أنفسهم، وتم القبض على آخر قبل تفجير نفسه وأسفر التفجير الانتحاري بحسب مستشفى مصراتة المركزي ثلاثة قتلى و”35″ جريح .