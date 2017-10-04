أخبار ليبيا24

يعيش تنظيم داعش الإرهابي في حالة وهم وضياع وارتباك إذ يرفض الاعتراف بهزيمته المذلة ويعمل حثيثا على إثبات وجوده وفرض سيطرته في ليبيا ولكن عبثا يحاول لأن عودته مستبعدة وإعادة السيطرة مستحيلة.

قال السياسي الليبي والقيادي في مجلس القبائل الليبية باقي العلي، إن ما تم إعلانه من تشكيل تنظيم داعش الإرهابي لجيش جديد في الصحراء، يتألف من 3 كتائب، ليس سوى مبالغة ودعاية، فالتنظيم الإرهابي يحاول إعادة تكوين نفسه أو تجميع شتاته، ولكنه لا يستطيع تشكيل جيش كامل كما قيل.

وأضاف العلي أن تنظيم داعش الإرهابي فقد أغلب قوته في ليبيا، بعدما تمكنت القوات الليبية، وبعض القبائل من دحره وإجباره على التخلي عن معقله الرئيسي في سرت العام الماضي، بالإضافة للضربات الجوية.

وتابع: السياسي الليبي: “ما يدفع البعض للاعتقاد بأن التنظيم الإرهابي يبني جيشاً، هو أن بعض الإرهابيين، الذين فروا من سرت خلال الحملة العسكرية التي استمرت ضدهم لمدة 7 أشهر، العام الماضي، لجأوا إلى معسكرات في الصحراء، خلال الأسابيع الماضية، وأقاموا بين الحين والآخر نقاط تفتيش على الطرق، وأعلنوا مسؤوليتهم عن حادثين إرهابيين ضد قوات الجيش”.

وأوضح العلي أن الأمر ربما لا يشكل خطورة، نظراً لضعف التنظيم الأن على الأراضي الليبية، ولكن لا يجب إغفال هذه المعلومات أو الاستهانة بها، حيث يجب على الجيش الليبي أن ينفذ طلعات يهاجم فيها فلول الدواعش حول سرت، ويقضي بها على ما تبقى منهم، خاصة بعدما تمكنت الولايات المتحدة من رصدهم.

ولفت السياسي الليبي، إلى أن الولايات المتحدة، قدمت دعما جويا لحملة استعادة السيطرة على سرت، من خلال تنظيم 3 غارات جوية مكثفة استهدفت المعسكرات التي يقيم فيها الإرهابيون الفارون من سرت، إحداهم في مطلع العام الجاري، وغارتان تم تنفيذهما خلال شهر سبتمبر الماضي، بعدما بدأت الكمائن التي ينصبها الإرهابيون تعلن عن نفسها.

وكان الصديق الصور رئيس التحقيقات في مكتب المدعي العام، أعلن في مؤتمر صحفي في طرابلس أن بعض الإرهابيين المصابين من جراء الغارات الأمريكية تم اعتقالهم والتحفظ على مضبوطات معهم، تحتوي على أسلحة وذخائر وأمتعة.