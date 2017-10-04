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دعت بعثة الأمم المتحدة السلطات الليبية إلى ضرورة القبض على المسؤولين وتقديمهم للعدالة بشأن اغتيال الشيخ عبد الله نطاط رئيس لجنة المصالحة، والشيخ خميس محمد أسباقة ومرافقيهما.

وأكدت البعثة الأممية أنه بحسب التقاير الواردة إليها فإنه تم التعرف على الجناة عن هذه الواقعة التي وقت مساء الجمعة الماضية .

وشددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على ضرورة ألا يؤدي اللجوء إلى العنف إلى إعاقة جهود الوساطة وحل سياسي شامل والمحاسبة.

يشار إلى أنه تم اغتيال الشيخ عبد الله نطاط رئيس لجنة المصالحة، والشيخ خميس محمد أسباقة ومرافقيهما بعد تعرض سيارتهم لإطلاق نار في الطريق الرابط بين تينيناي ونسمة أثناء عودتهم من مناطق الجبل الغربي.