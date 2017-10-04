أخبار ليبيا24- خاص

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر المكلف المهندس أسامة بوزيد قراراً تم من خلاله إيقاف لاعب الفريق الأول صدام الورفلي عن اللعب و التدريبات مع الفريق.

وأشار بوزيد إلى أن قرار الإيقاف جاء على خلفية ما بدر من اللاعب خلال المباراة الودية التي اقيمت الإثنين مع فريق الأنوار في ملعب شهداء بنينا.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن اللاعب قد تجاوز حدود الأدب بإشارات ومفردات مسيئة تجاه عدد من الجمهور الذي انفعل أثناء متابعته للمباراة الودية.

ويعتبر صدام الورفلي من الأسماء التي يعتمد عليها مدرب الفريق الاول بنادي النصر ولعب مع الفريق بشكل اساسي خلال الموسم الماضي والموسم الحالي .