أخبار ليبيا24- خاص

قال إداري المنتخب الليبي لكرة القدم حسين الفريطيس إن مباراة المنتخب الليبي أمام الكونغو في تصفيات كأس العالم يعتبرها الجميع مباراة رد اعتبار لكرة القدم الليبية خاصة بعد خسارة الذهاب بنتيجة 4-0 .

وعن اللاعبين أشار الفريطيس في تصريحات صحفية إلى أن لاعب وسط المنتخب عبدالرحمن العمامي لم يلتحق بالبعثة حتى الآن بسب ضياع جوازسفره وجاري اسخراج جواز سفر جديد له.

وأوضح إداري المنتخب الليبي لكرة القدم أن كل اللاعبين المحترفين التحقوا باستثناء بن علي بينما سيغيب كل من نشنوش والشبلي بسبب الإيقاف .

وسيلاقي المنتخب الليبي نظيره الكونغو السبت المقبل في إطار الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 .

ويتذيل المنتخب الليبي فرق مجموعته الأولى برصيد 3 نقاط من 3 مباريات حيث حقق الفوز في مباراة وفقد نتيجة 3 مباريات ويتصدر المجموعة الأولى المنتخب التونسي برصيد 10 نقاط .