أخبار ليبيا24- خاص

أعلن المركز الإعلامي لقوات البنيان المرصوص أن تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” وراء الهجوم الانتحاري الذي وقع اليوم الأربعاء في مجمع المحاكم في المدينة .

وكشف المركز الإعلامي أن الاشتباكات بين قوات الأمن في المجمع وعناصر داعش استمرت أكثر من “20” دقيقة قبل أن يفجرا نفسيهما.

وأوضح المركز الإعلامي أن قوات الأمن تطوق محيط المجمع الآن وتتحفظ على سيارة كانت تقل الانتحاريين.

الجدير بالذكر أن قوات البنيان المرصوص نشرت قائمة بأسماء الجرحى والقتلى من المدنيين وعناصر الأمن الذين سقطوا جراء هذا الهجوم الإرهابي.