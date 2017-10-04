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قال مدير المكتب الإعلامي في بلدية بنغازي نضال الكاديكي أعمال النظافة وإزالة الأكوام وفتح المسارات داخل منطقة الصابرى شمال بنغازي لاتزال متواصلة.

وأضاف الكاديكي أن شركة الخدمات العامة والشركات المساندة لها تواصل مستمرة في أعمالها بشأن الأعمال الموكلة إليها، لافتا إلى أن الشركات تعمل منذ إعلان القائد العام المشير خليفة حفتر تحرير مدينة بنغازي من الجماعات الإرهابية في يوليو الماضي .

وأوضح مدير المكتب أن إدارة المتابعة وضمان الجودة في ديوان بلدية بنغازي قامت بجولة ميدانية تفقدت فيها سير أعمال فتح المسارات في الشوارع الفرعية في منطقة الصابرى والتنسيق للمراحل التنفيذية المقبلة وذلك وفق الخطة المعدة .