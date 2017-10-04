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عزيمة وطنية والتزام إقليمي وتعاون دولي للقضاء على الدواعش في ليبيا وإبادتهم حتى آخر إرهابي، شنت القوات الأمريكية بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني، ضربات جوية دقيقة في ليبيا ضد إرهابيي داعش على بعد 161 كلم إلى الجنوب الشرقي من سرت ظهر الثلاثاء الماضي.

وقال المركز الإعلامي للقوات الأميركية فى أفريقيا «أفريكوم»: “استغل تنظيم داعش و القاعدة المساحات غير الخاضعة للرقابة في ليبيا لإقامة ملاذ للتآمر والإرهاب، وتجنيد وتسهيل حركة المقاتلين الإرهابيين الأجانب؛ ورفع الأموال وتحويلها لدعم عملياتها”.

وأكد المركز الإعلامي لـ«أفريكوم» أن الولايات المتحدة “تقف إلى جانب الليبيين وتدعم جهودهم لمكافحة التهديدات الإرهابية وهزيمة داعش في ليبيا و ملتزمون بمواصلة الضغط على شبكة الإرهاب ومنعهم من إقامة ملاذ آمن”.

وأشار المركز الإعلامي لـ«أفريكوم» إلى أن الولايات المتحدة سوف تلتزم بمهمتها المتمثلة في تحطيم المنظمات الإرهابية وتعطيلها وتدميرها وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

يذكر أن هذه الضربات هي الثانية منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه حيث أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» الأحد الماضي تفاصيل الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات أمريكية واستهدفت معسكرًا لتنظيم «داعش» جنوب شرق مدينة سرت وسط ليبيا، وأسفرت عن مقتل 17 عنصرًا من التنظيم وتدمير ثلاث سيارات مسلحة.

وفي الولايات المتحدة, أعرب رجل أمريكي من ولاية أوهايو، يدعى آرون دانيلز، عن ندمه لمحاولته الالتحاق بداعش الإرهابي في ليبيا ومساعدة التنظيم الاجرامي.

جاء ذلك في رسالة وجهها دانيلز إلى القاضي الذي يحاكمه بناء على القضية المتهم فيها، حيث اعترف الأول بصحة تهمة محاولته السفر إلى ليبيا للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في شهر يوليو الماضي.

وأعرب دانيلز للقاضي عن ندمه وأسفه لعلاقته بـ”هذ التنظيم الإرهابي المتوحش”، إلّا أنه قد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.