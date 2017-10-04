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قال آمر غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء عبدالسلام الحاسي أنه لايوجد تنسيق بين الغرفة وأية جهات تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وأكد الحاسي أن غرفة عمليات الكرامة هي غرفة عسكرية تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تأتمر بأمرها وتتبع فقط الأجسام الشرعية في الدولة.

وتابع آمر غرفة عمليات الكرامة أن غرفة عمليات الكرامة ملتزمة حرفيًا بهذه التعليمات حفاظًا على النظام وحفاظًا على التراتبية وحفاظًا على الشرعية المتمثلة في القيادة العامة للقوات المسلحة.

يشار إلى أن وكيل وزارة الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الوطني فرج اقعيم أكد خلال مؤتمره الصحفي الإثنين في بنغازي بعدم وجود مشاكل مع القيادة العامة في مجال مكافحة الإرهاب، وأنه إلى هذه اللحظة يتلقى تعليماته من غرفة عمليات الكرامة برئاسة آمرها اللواء عبدالسلام الحاسي، وأنه مستمر في حربه ضد الإرهاب.

ولفت اقعيم أنه سيجري تفعيل غرفة أمنية مشتركة لبسط الأمن والأمان داخل المدينة خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع كافة الأجهزة والوحدات الأمنية العاملة في المدينة وضواحيها وأنه لا يمانع بتقديم الدعم المادي والمعنوي إلى وكيل وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة في البيضاء.