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قتل ثلاثة أشخاص بينهم مدني في اشتباكات مسلحة في منطقة القرجي غرب العاصمة طرابلس بين مليشيا ثوار طرابلس و ومليشيا النواصي .

و اندلعت الإشتباكات في وقت متأخر من ليلة الأحد بعد أن حاولت قوات تابعة للتاجوري السيطرة على أحد معسكرات مليشيا النواصي في منطقة القرجي .

و كانت مليشيا النواصي حاولت في وقت سابق السيطرة على مقر للتاجوري بطريق الشط قرب مقر قناة الوطنية و مبنى وزارة الخارجية و لكن مليشيا النواصي انسحبت لمواقعها مما دعى مليشيا ثوار طرابلس إلى إرسال تعزيزات و التوجه إلى معسكر النواصي بالقرجي .

يذكر أن النواصي كانت إحدى المليشيات المتحالفة مع الردع و عبدالرؤف كارة و لكن خلافا وقع بينهما إثر دخول المجلس الرئاسي لمدينة طرابلس العام الماضي بعد أن أعلن كارة تبعيته لحكومة الوفاق , فيما أعلنت النواصي دعمها لحكومة الإنقاذ التي يترأسها خليفة الغويل إلا أنها ً أعلنت مؤخرا دعمها لعبدالباسط أقطيط .

و زعمت النواصي أن تحركها ضد كتيبة ثوار طرابلس جاء ردا على ما أشيع من لقاء التاجوري بالقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر .