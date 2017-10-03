أخبار ليبيا 24

تواصل القوات العراقية تقدمها تقدم كبير في يومها الحادي عشر من معركة تحرير الحويجة آخر الجيوب المتبقية في قبضة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

وانطلقت معركة الحويجة في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الماضي بتقدم القوات العراقية من ستة محاور في عمليات تحرير قضاء الحويجة (جنوب غربي كركوك) وأيسر الشرقاط وذلك ضمن المرحلة الأولى للعمليات.

وكان مصدر من الشرطة الإتحادية قد أعلن أن قطعات الشرطة الاتحادية حررت 9 قرى وقتلت 45 داعشيا ودمرت 7 عجلات مفخخة، مضيفاً أنها تستكمل الصفحة الأولى من تحرير أيسر الشرقاط.

وقد تسبب الهجوم الواسع للقوات العراقية في تقهقهر عناصر داعش وهروبهم فيما سارع جنود القوات العراقية إلى تمزيق الرايات السود لتنظيم الدولة في ظل احتفال السكان في الشوارع باستعادة هذه المنطقة.

فيما تمددت القوات المهاجمة وتمكنت من السيطرة بسهولة على 32 قرية، وفق بيانات قيادة العمليات المشتركة العراقية.

وتعد الشرقاط أول هدف في الحملة العسكرية الحكومية من أجل استعادة مدينة الحويجة في محافظة كركوك التي عانى سكانها من سيطرة عناصر بسط تنظيم الدولة وقبضته الحديدية لأكثر من ثلاث سنوات مريرة.

ولا تزال مدينة الحويجة والبلدات والقرى المجاورة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية الواقعة قرب الحدود السورية.

ومن المخطط أيضا أن تشمل الحملة العسكرية التي تخوضها القوات العراقية بلدة عنه، وبلدة راوة، وبلدة القائم الواقعة على ضفة نهر الفرات من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.

ومنذ مبادرة قوات الجيش العراقي إلى محاربة تنظيم داعش في العراق تقلصت بشكل كبير الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية منذ إعلانه في عام 2014 عن تأسيس “الخلافة” في كلا جانبي الحدود.

الجدير بالذكر أن مدينة الحويجة تتبع قضاء الحويجة وتقع جنوب غربي كركوك وشمال غربي العاصمة بغداد وكان عدد سكانها 150 الف شخص قبل سقوطها بيد التنظيم اواسط 2014. والغالبية العظمى من سكان القضاء هم من العرب السنة الى جانب أقلية من الشيعة التركمان. ومنذ سيطرة التنظيم على القضاء فر منه نحو نصف مليون شخص، لجأ أغلبهم إلى محافظة كركوك.