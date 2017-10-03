أخبار ليبيا24

تمكن مقاتلي القوات سوريا الديمقراطية، من السيطرة على مقر قيادة تنظيم الدولة الإرهابية “داعش” في الرقة شمال سوريا، وصادروا أسلحة وأجهزة اتصالات خلفها الجهاديون.

واستعادت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بضربات جوية للتحالف الدولي 90% من أراضي “العاصمة” السابقة للتنظيم في سوريا، فيما لا يزال الإرهابيون يسيطرون على جيب أخير في وسط الرقة، وبات أكثر من نصف حي النهضة على الطرف الغربي لوسط المدينة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي قامت بعمليات تمشيط للمنازل بحثا عن أسلحة أو وثائق خلفها الإرهابيين.

وصرح القائد الميداني في قوات سوريا الديمقراطية كابار ديريك:”نحن الآن موجودون في حي النهضة، الذي كان موقعا استراتيجيا لداعش، أكثر مراكزهم كانت في هذا الحي مثل مقرات القيادة ومخازن التموين ومستودعات الذخيرة”.

وأضاف القائد ديريك (25 عاما): “قبل ايام أحرزنا تقدما الى موقع كان للتنظيم، عثرنا فيه على أجهزة لاسلكي استخدموها للتواصل، وأخرجنا قسما من المعدات، وهناك قسم لم نستطع إخراجه حتى اليوم”.

وفي العراق تمكن الجيش العراقي وفصائل شيعية مسلحة من السيطرة على قاعدة جوية من تنظيم داعش الإرهابي اليوم الاثنين لتكسب منطقة استراتيجية في شمال البلاد مع تقدمها باتجاه مدينة الحويجة.

وشن العراق هجوما في 21 سبتمبر لطرد التنظيم من الحويجة، التي تقع إلى الغرب من مدينة كركوك المنتجة للنفط، وهي واحدة من منطقتين عراقيتين لا يزال التنظيم يسيطر عليهما.

وقال قادة عسكريون عراقيون إن داعش كانت تستخدم قاعدة رشاد الجوية التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي الحويجة كمعسكر تدريب وقاعدة للدعم.

وقال المقدم في الجيش العراقي صالح ياسين”بعد القيام بأعمال تأهيل سريعة، القاعدة الجوية ستلعب دورا مهما لفائدة القوات العراقية في السماح لطائرات الهليكوبتر بنقل الجنود والأسلحة أَثناء أي عملية مستقبلية لحفظ الأمن في الشمال“.

وأضاف ياسين قائلا ”القاعدة الجوية ستساعد في وضع نهاية للجيوب الإرهابية المختبئة في المناطق الجبلية قرب كركوك وتبعد أي تهديد محتمل عن منشآت الطاقة وحقول النفط“.

والحويجة، التي تقع شمالي بغداد، وشريط من الأرض على الحدود السورية غربي العاصمة العراقية هما آخر منطقتين يسيطر عليهما التنظيم في العراق.

وانهارت الخلافة التي أعلنها التنظيم بشكل فعلي في يوليو عندما طردت القوات العراقية التنظيم من الموصل التي كانت معقله الرئيسي في العراق بعد معركة صعبة دامت تسعة أشهر.