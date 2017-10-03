أخبار ليبيا 24 – خاص

قال نائب رئيس مجلس الإدارة بنادي خليج سرت أحمد سعد، إن الفريق الأول بالنادي لن يخوض أي لقاء في الدوري، إلا بعد لعب مباراة الأخضر بملعب سرت.

وأكد سعد في تصريح صحفي – عدم وجود أي مشاكل تمنع إقامة المباراة بملعب سرت، واستدل على ذلك بإقامة مباراة وفاق اجدابيا وصقور في افتتاحية دوري الدرجة الأولي والتي أقيمت بملعب سرت، مستغربًا أن الفريق الوحيد الذي لا يريد اللعب في سرت هو فريق الأخضر .

وأوضح سعد أن المسألة أصبحت لا تعني نادي خليج سرت فقط، بل تعني كل الوسط الرياضي بمدينة سرت.

واختتم تصريحاته بأن إدارة خليج سرت تربطها علاقة طيبة جداً بإدارة نادي الأخضر، ولا توجد أي مشاكل بين الإدارتين.

وكانت إدارة الأخضر قد راسلت بشكل رسمي، الاتحاد الليبي لكرة القدم في 20 من شهر سبتمبر الماضي بشأن تغيير ملعب المباراة التي تجمع الفريق بخليج سرت على ملعب المدينة لحساب الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز بسبب “المشاكل الأمنية واللوجستية”، بحسب بيان أصدرته إدارة النادي.