أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت اللجنة العامة للتحكيم بالاتحاد الليبي لكرة القدم، قائمة الحكام المرشحين للشارة الدولية للموسم الرياضي 2017-2018 .

وضمت القائمة 27 حكمًا من مختلف منا طق ليبيا.

وشملت القائمة، محمد رجب، أيمن الشريف، عصام الجهاني، السنوسي حبيب، عبدالواحد حربودة، معتز الشلماني، محمد الهوني، محمد الزروق، أحمد الشلماني، عبدالباسط شهوب، محمد الشحومي، حسين عطية، خالد بلخير، عطية محمد، صلاح الحاسي، باسم سيف النصر، وحيد الجحاوي، إبراهيم بوكوز، رمزي القاضي، جمال الشريف، داوواد لاغا، عبدالله الترهوني، محمد العريبي، إبراهيم محمد عمر، مجدي كامل، حسن التومي، حسن التومي، المنجي ابو شكيوة .