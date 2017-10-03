أخبار ليبيا24- خاص

أكد المُتحدث الرّسمي باسم القيادة العَامة للقوات المُسلحة العَربية الليبية عميد أحمد المسماري أن القوات المسلحة العربية الليبية والقوات المساندة لها من شباب صبراتة أن المعارك مستمرة حتى التخلص الكامل من الإرهابيين في المدينة.

وأضاف المسماري – في تصريحات عبر فحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي – أن القوات المسلحة تسيطر على الطريق الساحلي من البوابة الشرقية حتى المقبرة، لافتاً إلى أن القوات المسلحة والقوات المساندة لم يخسروا موقعا واحدًا منذ بداية المعركة.

وقال إن القوات المسلحة والقوات المساندة تمكنت من السيطرة على عمارة المدعو الإرهابي أحمد الدباشي الملقب بـ”العمو” في صبراتة وعمارة كرناف لافتا إلى أنه خلال عملية السيطرة قتل أحد أفراد القوات المسلحة وأصيب آخرين نتيجة الألغام التي تركتها الجماعات الإرهابية خلفها في العمارة، فضلاً على السيطرة على جردينة العمارات .

وأشار المُتحدث الرّسمي إلى أنه تم رصد عدد من القناصين التابعين للجماعات الإرهابية يتحصنون في مباني و مدارس بالقرب من عمارة كرناف وجاري التعامل معهم .

وحذر المسماري كافة أفراد القوات المسلحة والقوات المساندة من الألغام والمفخخات التي زرعتها العصابات الإرهابية بقيادة الدباشي “العمو ” خلفها في المنازل والمؤسسات العامة .