أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف المُتحدث الرّسمي باسم القيادة العَامة للقوات المُسلحة العَربية الليبية عميد أحمد المسماري عن لقاء مرتقب للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبوا القاسم حفتر مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة .

وأوضح المسماري في تصريحات صحفية – أن القوات المسلحة العربية الليبية ستكون له كلمة في المحادثات الليبية، لأن الواقع الآن لا يُطاق، مطالبا منظمة الأمم المتحدة بعدم المساس بالمؤسسة العسكرية الليبية أو قيادتها، داعيا لرفع حظر تصدير السلاح للقيادة العامة، لأن من شأن هذه الخطوة دعم الأمن في البحر المتوسط وأوروبا.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية قد استقبل في الثلاثين من أغسطس الماضي المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بمنطقة الرجمة في بنغازي.

واستعرض القائد العام مع المبعوث الأممي نتائج مباحثات غسان سلامة الأخيرة مع أطراف الأزمة الليبية والخطوات القادمة.

وقال عميد أحمد المسماري إن كثيرا من الشباب تركوا الميليشيات الخارجة عن القانون وانضموا للقوات المسلحة، بعدما تم القضاء على تنظيم داعش والقاعدة في بنغازي، متهما داعش والأذرع الإخوانية والتنظيمات التابعة للقاعدة بالتحالف في ليبيا لنشر التطرف.