أخبار ليبيا 24- خاص

بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أخر التطورات التي طرأت على العملية السياسية في ليبيا.

وأطلع سلامة، رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء الذي عقده بالعاصمة طرابلس، على عمل لجنة الصياغة الموحدة لمجلسي النواب والأعلى للدولة .

وفي ذات الشأن، عقد غسان سلامة اجتماع مع رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي والمكتب الرئاسي لإطلاعه على اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة التي عقدت في تونس مؤخرًا.

هذا ووصل المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، صباح اليوم، إلى مطار امعتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس .

يذكر أن لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اختتمت جلساتها أمس الاثنين، بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – في العاصمة التونسية – بحضور الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة.