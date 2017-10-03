أخبار ليبيا 24 – خاص

حضرت لجنة الكهرباء المكلفة من اللجنة التسييرية بمنطقة الصابري برئاسة خالد الترهوني وعضوية كلا من عادل احباره ومحمد الربع ،وبحضور المندوب دائرة توزيع الشرقية بالشركة العامة للكهرباء اسامةالوحيشي،الأحد ،أعمال إزالة الكوابل المشحونة بمحطة ازواوة،وذلك بعد أن تم تكليف احدى الشركات المحلية للمباشرة في أعمال الصيانة لمبنى المحطة والتي حدد لها 15 يوماً.

وقال عضو اللجنة التسييرية بمنطقة الصابري فتحي فنوش، إن محطة كهرباء الزرريعية دخلت مرحلة الصيانة ايضاً من قبل شركة الكهرباء التي ستستغرق 35 يوما، وسيجري بعدها تركيب المولدات لضمان عودة خدمات الكهرباء لكامل منطقة الصابري.

وأضاف فنوش أن حملة نظافة تم تنظيمها اليومين الماضيين لتنظيف مدرسة سيناء الابتدائية أحدى مدارس منطقة الصابري ،وأنهم تلقوا وعوداً من مكتب تعليم بنغازي بإعادة افتتاحها لاستقبال الطلبة لهذا العام.