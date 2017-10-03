أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الهيأة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن البدء في عملية حصر أسر المفقودين الذين فقدوا جراء عمليات القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية.

ودعت الهيأة عبر مكتبها الإعلامي كافة أسر المفقودين إلى استيفاء الإجراءات المطلوبة وفق هذا الإعلان والذي نشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وذلك حتى يتم تقديمها للمكاتب التابعة للهيئة بالمدن والمناطق ليتم دمجهم ضمن المنظومة الرسمية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين بالقيادة العامة.