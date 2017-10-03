أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير المكتب الإعلامي في شركة ليبيانا فرع المنطقة الشرقية أبوبكر الدغاري إنه تم بجهود فرق الصيانة إعادة خدمات شبكة ليبيانا الجيل الثاني والثالث لميناء بنغازي البحري.

وأضاف الدغاري أنه تم أيضًا إعادة خدمات شبكة لجزء من منطقة البلاد بعد انقطاع لفترة دامت أكثر من سنتين.

واكد مدير المكتب الإعلامي في شركة ليبيانا أن العمل جار حاليا على إعادة باقي مناطق وسط البلاد والصابري.

يشار إلى أنه أعيدَ صباح أمس الأول الأحد افتتاح ميناء بنغازي البحري بعد توقفه لمدة ثلاث سنوات، وذلك من بعد دخول أول باخرة شحن بضائع لرصيف الميناء.