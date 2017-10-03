أخبار ليبيا24- خاص

قال منسق الإعلام في مكتب التعليم الحر بنغازي أكرم العريبي إن إدارة التعليم الحر قامت بتشكيل لجنة لتقييم مباني المدارس الخاصة وتحديد المستويات التي تم اعتمادها كوسيلة لتقييم مستويات التعليم الحر من حيث المباني والتجهيزات والبيئة الصحية.

وأضاف العريبي أن المكتب سيشرع في إعطاء أذونات المزاولة للمدارس بعد تقييمها وتحديد مستوياتها في جولات مكثفة على المدارس الخاصة في نطاق مدينة بنغازي.

ومن جهته شدّد مدير إدارة التعليم الحر في وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة عبد الحميد اليسيرى على الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم، والتي تحدد موعد الدراسة والخطة الدراسية المعتمدة.