أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع أن حسابات تابعه لتنظيم الدولة الإرهابي “داعش” ذكرت أن إحدى آلياتهم تعرضت أمس الأول الأحد لقصف جوي من قبل طيران “أفريكوم” ومقتل من فيها جنوب شرقي سرت.

وأضاف المصدر أن طيران الـ “أفريكوم” وجه أمس الإثنين أيضًا ضربة جوية أخرى استهدفت تمركزات الجماعات الإرهابية قرب سرت.

وأشار إلى أن إحدى السرايا التابعة للبنيان المرصوص عثرت على عدد من الجثث ومنها مقطعة الأوصال وآليه مدمرة جنوب شرقي سرت.

وأوضح المصدر أن السريا أكدت أنه تم استهداف هذه الآلية من قبل طيران الأفريكوم ” الأمريكي ” بتاريخ 29 سبتمبر 2017 .