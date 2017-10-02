أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس مصلحة الأثار بالحكومة المؤقتة أحمد حسين، الأحد، عن سرقة الأثار من قبل داعش من مدينتي بنغازي وسرت من أجل تمويل أعماله الإرهابية .

وقال حسين في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” “عثرنا على منحوتات جنائزية من العصر الروماني سرقت من بنغازي وسرت وهربت عن طريق البحر وتم اكتشافها في أسواق إسبانيا وتم استرجاعها عن طريق الإنتربول الدولي بعد أن أثبتنا ملكيتها .

تعاون الإنتربول ومكتب الأثار المسروقة باليونيسكو

وأوضح رئيس مصلحة الآثار أن هنالك بعض الأثار المسروقة تم إسترجاعها وأخرى محفوظة لدى الإنتربول الدولي وهي ملك لليبيا سوف يتم إرجاعها عندما يستتب الأمن في الدولة الليبية .

وتابع أن مكتب ليبيا التبع للمكتب الإقليمي ومقره القاهرة والذي يتكون من ليبيا والسودان ومصر متعاونين معنا من أجل إسترجاع كافة الأثار التي سرقها داعش وخاصة أثناء الحفر العشوائي والقليل منها سرق من المخازن والذي لا يتعدى نسبته الواحد بالمئة .

وقال حسين إنه خلال فترة الحرب في بنغازي وسرت وباقي المناطق الأثرية قمنا بإخلائها من الأثار وتم التحفظ عليها في أماكن هامة وذلك من بداية عام 2015 ولم يسرق منها شيئاً”.

وأشار إلى أن الانتربول ومكتب الآثار المسروقة باليونسكو أصدرا البطاقة الحمراء الذي يحتوي على الأثار التي تعود ملكيتها لليبيا ووضعت في نماذج ونسخ منها وطبعت بالآف النسخ ووزعت في أنحاء العالم عن طريق السفارات وفي المطارات وعن طريق الجمارك لكي توزع على الموانئ والمنافذ المحلية والعالمية وذلك لأن الأثار تهرب عبر المنافذ الرسمية لكي يتم متابعة الأسواق التي تهتم وتتخصص ببيع الأثار المسروقة والبطاقة الحمراء إجراء دولي متبع للحفاظ على ملكية الأثار .