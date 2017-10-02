أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق نجوم بنغازي الفوز في أولى مباريات دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم بعد تفوقه على منافسه شمال بنغازي بنتيجة 4-2 بملعب شهداء بنينا لحساب الجولة الاولى للمجموعة الثالثة من المسابقة وفي ذات المجموعة وعلى ملعب سرت، حسم التعادل الايجابي 3-3 مواجهة صقور الخليج ونجوم إجدابيا.

وستتواصل مباريات دوري الدرجة الأولى اليوم الاثنين على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

يلتقي فريقي اتحاد الشرطة وأبو سليم على تمام الساعة الرابعة مساءاً، بصافرة الحكم معتز الشلماني والمراقب عوض الفقي .

كما سيستضيف المروج فريق الوحدة العربية بمعلب المرج .