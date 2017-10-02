أصدر المركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية تحذيرا من وقوع فيضانات في جنوب غرب ليبيا، موضحاً إن الأمطار الغزيرة يمكن أن تتسبب في فيضانات الأودية في اليومين المقبلين، وخاصة في القطرون وبراك الشاطي. كما حذر من احتمال هطول أمطار غزيرة في غضون 24 إلى 36 ساعة في بنغازي والجبل الأخضر .

و جأت هذه التحذيرات بعد سقوط أمطار غزيرة الأسبوع الماضي في غرب ليبيا أدت إلى غرق شخصين قرب مدينة زليطن في فيضان لوادي ماجر و بعض السيول في بني وليد .

و في العاصمة طرابلس غمرت المياه الطريق السريع و فاضت ببعض الأحياء السكنية بوادي الربيع شرق مطار طرابلس الدولي و أدت تلك الفيضانات إلى أضرار بالعديد من المنازل و الممتلكات .