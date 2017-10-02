أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شمال بنغازي محمد الشيباني أن ظروف عملة في المدرسة الدولية اجبرته على تقديم استقالته من تدريب الفريق الاول بنادي شمال بنغازي.

وقال الشيباني لـ “أخبار ليبيا 24” إنه تقدم بالاستقالة خلال الفترة الماضية لكنها رفضت وشكر الشيباني إدارة نادي الشمال والاداريين و اللاعبين على وقوفهم معه خلال الفترة الماضية متمنياً لهم التوفيق.

وخسر فريق شمال بنغازي امام فريق نجوم بنغازي أمس الأحد بنتيجة 4-2 لحساب الجولة الاولى من دوري الدرجة الاولى لكرة القدم .

يشار إلى أن الشيباني 58 عام من المدربين المحليين المعروفين ودرب في السابق عديد الاندية في مدينة بنغازي ابرزها النجمة ونجوم السلماني و خالد بن الوليد و السواعد والسواحل.