أخبار ليبيا 24 – خاص

ضبطت دوريات جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي اليوم الاثنين، عدة مخالفات في بعض مخابز المدينة.

وأفاد منسق العلاقات العامة والإعلام بفرع بنغازي مخلوف السعيطي لـ”أخبار ليبيا 24″، بأن دوريات الجهاز قامت خلال ساعات الفجر الأولى بالتفتيش على المخابز داخل نطاق المدينة.

وأكد السعيطي، أن الدوريات ضبطت في إحدى المخابز عامل مصاب بالالتهاب الكبد الوبائي نوع “بي”، إضافة إلى عدم توفر النظافة داخل المخابز الأخرى.

ونوه السعيطي إلى وجود قوارض في بعض المخابز نتيجة إهمال النظافة، مضيفًا أنه جرى إحالة أصحاب تلك المخابز إلى الجهات المختصة.