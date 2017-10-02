افتتحت المحاكمة الجنائية للمتهم الأول بالهجوم عام 2012 على القنصلية الأمريكية فى بنغازي اليوم الاثنين وقال الإدعاء الأمريكي أن أحمد أبو ختالة خطط للهجوم وشجعه لأنه “يكره الأمريكيين و يرغب في الإنتقام منهم “.

وقال المدعون ان بوختالة لم يبدأ حرائق القنصلية التى ادى دخانها الى مقتل السفير كريستوفر ستيفنز ومسؤول ادارة المعلومات الامريكية شون سميث كما لم يطلق قذائف الهاون التى ضربت ضباط الامن تايرون وودز وجلين دوهيرتى. وبدلا من ذلك “حرض الآخرين على القيام بهذا العمل وقادهم “.

وأدلت الحكومة الأمريكية بأقوالها خلال التصريحات الافتتاحية يوم الاثنين، حيث عرضت مقتطفات من اللقطات المرئية لكاميرات المراقبة الأمنية التي أظهرت بوختالة يسير بباحة القنصلية و يحمل سلاحا .

وقال الادعاء ان هناك عددا من الشهود على قيام بوختالة بالتحريض و الدعوة للهجوم على مقر القنصلية الأمريكية و قام بالتجهيز للهجوم بتخزين الأسلحة مع رفاقه الذين كانوا متواجدين في تلك الليلة .

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي إن إحد الشهود الرئيسيين، الذين يشار إليه باسم “علي”، تلقى 7 مليون دولار من الحكومة الأمريكية لتوفير معلومات للمحققين. و تقديم تفاصيل عن مكان بوختالة ، و إستدراجه إلى المكان الذي قبضت فيه قوة خاصة أمريكية عليه قرب بنغازي .