اعلن مصدر نفطي ليبي ان حقل الشرارة النفطي اغلق مساء الاحد الاول من اكتوبر حيث اوقف انتاج اكثر من 230 الف برميل يوميا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية فى بيان لها اليوم ان المؤسسة تعمل من اجل استئناف سريع للانتاج لا توجد خطط لاعلان قوة قاهرة”.

ولم يكشف بيان المؤسسة عن سبب الاغلاق الا ان بيانا صدر عن المجموعة المسلحة “اللواء 30” جاء فيه انها اغلقت الحقل “بسبب عدم رد المسؤولين على مطالبنا المتكررة”.

و كانت المجموعة المسلحة التابعة لوزراة الدفاع بحكومة الوفاق قد أصدرت بيانا في وقت سابق أعلنت فيه عن عدة مطالب تشمل التنمية الاقتصادية للمناطق الجنوبية، وتوفير الوقود وغاز الطهي، ودعم المرافق الطبية، ودفع الرواتب، و توفير الوظائف في حرس المنشأت النفطية.

تأثر حقل الشرارة بالإغلاق المتكرر أو الإغلاق الجزئي هذا العام بسبب الحصار الذي تفرضه الجماعات المسلحة والمشاكل الأمنية والاحتجاجات.

و يعتبر حقل الشرارة التي ينتج ما يصل إلى 280 ألف برميل يوميا أحد أهم الحقول النفطية الليبية التي تساهم في إنعاش إنتاج النفط الليبي الذي ارتفع مؤخراً إلى ما يزيد عن مليون برميل يوميا في يونيو، أي أكثر من أربعة أضعاف مستواه في منتصف عام 2016.