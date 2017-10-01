أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن جدول مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بالدوري الممتاز، والتي ستشهد لقاء قمة يجمع التعاون صاحب الصدارة والأهلي بنغازي الوصيف.

وستنطلق مباريات الجولة في 8 أكتوبر الجاري، بمباراة الأنوار والنجمة، بملعب شيخ الشهداء عمر المختار بمدينة البيضاء.

وتعتبر المباراة مهمة للفريقين، فالأنوار سيحاول خطف نقاط اللقاء لمواصلة المنافسة على صدارة المجموعة، والنجمة بدوره سيحاول إكمال صحوته بعد تحقيقه لأول فوز في الجولة السابقة.

وتتواصل المباريات في 11 من أكتوبر الجاري بملعب شيخ الشهداء، بمباراة قمة المجموعة حين يواجه المتصدر التعاون، صاحب المركز الثاني الأهلي بنغازي.

وتختتم مباريات المجموعة الأولى بلقاء يجمع دارنس ونظيرة الهلال.

ويتصدر المجموعة الأولى فريق التعاون برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، ويحل الأهلي بنغازي ثانياً برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، ويأتي الأنوار ثالثاً ب 5 نقاط .