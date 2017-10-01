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معلومات غاية الأهمية تكشف من داخل التنظيم الإرهابي الداعشي الذي ينهارعلى أيديولوجيته الهمجية وأعضائه الإرهابيين.

كشفت زوجة مقاتل مغربي في تنظيم داعش الإرهابي, أسمها ميا عبد الغنى، وهي لاجئة سورية زوجة لمغربي يحمل الجنسية الفرنسية، عن الجحيم الذي عاشته تحت داعش.

وتعرفت اللاجئة السورية، التي تبلغ من العمر ثلاثين عاماً، على زوجها المغربي في مدينة الرقة، بعد مقتل زوجها الأول على يد جيش بشار الأسد في حمص.

وأشارت عبدالغني في حوارها إلى أن “العديد من المقاتلين الأجانب لقوا مصرعهم، وأن داعش فقد الكثير من أراضيه، لكن الهجمات في الخارج تظهر أن التنظيم مثل الديك المذبوح يائس”.

وأوردت النازحة إلى مخيم عين عيسى، حيث يتواجد أكثر من 13 ألف لاجئ، أن “تنظيم داعش لم يعد بمقدوره أن يرسل شخصا ما للقيام بالعمليات الإرهابية، لأنه فقد كل شيء، ولا قوة له هنا، ولا يمتلك أية فرصة للقيام بذلك”.

وعن زوجها بلال الذي التحق بتنظيم داعش الإرهابي عام 2015، تحكي أن ابن عمه باع له الوهم، مستغلاً في ذلك بعضا من مشاكله مع والده وصديقته في فرنسا، وأخبره بأنها ستحل جميعها في حياة تنظيم الدولة الإسلامية المزعومة.

“زوجي كان مجنونا، جاء إلى هنا فقط ليعرف ماذا تعني داعش”، وأردفت أنه بعد مرور شهرين فقط اكتشف الحقيقة المرة وحاول المغادرة، إلا أنه لم يستطع؛ إذ ضربت عليه حراسة مشددة، وسحب منه جواز سفره.

وبعد تسعة أشهر من محاولات الفرار من جحيم داعش، استطاع بلال وزوجته وطفلهما حديث الولادة أن يفروا خارج المدينة وبعد سبعة أيام مشياً على الأقدام، استطاعوا الوصول إلى مواقع كردية، لكن جرى اعتقال بلال ونقله إلى سجن كوباني.

وخلصت المرأة السورية إلى أن زوجها المغربي ضحية من بين آلاف الأشخاص الذين التحقوا بالتنظيم وندموا على ذلك، وزادت: “نصف هؤلاء المقاتلين الأجانب ماتوا، والباقون سيتم القبض عليهم أو قتلهم”.