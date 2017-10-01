أخبار ليبيا24

بشدة سيطرته السابقة على الرقة تكون شراسة قتال تنظيم داعش الارهابي للبقاء والسيطرة والقتل والدمارولكن أيام بقاؤه أصبحت معدودة والمعركة باتت محسومة ومهما انتشرت ألغامهم المميتة وقناصهم الجبناء فالدواعش منهزمة لا محال ومن أضيق الزوايا سوف تلاحق وتهاجم وتقتلع, ومهما اشتدت المعركة فهي لن تطول.

توقعت مصادر محلية عسكرية أن تتمكن الفصائل المسلحة المدعومة من المجتمع الدولي من طرد جميع إرهابيي تنظيم داعش من آخر معاقلهم فى مدينة الرقة السورية خلال أقل من شهر.

وتحاصر قوات سوريا الديمقراطية أعضاء التنظيم الإرهابي فى بضعة أحياء فى شمال المدينة وكانت الفصائل دخلت المدينة فى يونيو، بعد قتال استمر شهورا لتطويقها بمساعدة مقاتلات وقوات خاصة بقيادة الولايات المتحدة.

وقال أحد المتحدثين باسم العملية العسكرية فى الرقة “كلما استمر الخناق ردة فعل داعش تكون أشرس”.

وأضاف: “فى الأيام القادمة ستكون المعارك على أشد مستواه المتوقع ضمن المخطط الذى رسمنا له بأننا سنتمكن من تحرير الرقة خلال أقل من شهر”.

وخسر تنظيم داعش الإرهابي مساحات واسعة من الأراضى التى سيطر عليها فى سوريا هذا العام تحت وطأة العمليات العسكرية التى تقودها قوات سوريا الديمقراطية من جهة والجيش السورى من جهة أخرى.

وتراجع إرهابيو التنظيم حاليا إلى معاقلهم الأخيرة فى عدد من المدن والبلدات فى القطاع الخصب على امتداد نهر الفرات فى اتجاه الرقة.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن معركة السيطرة على المدينة دخلت مراحلها الأخيرة بعد الاستيلاء على 80 % من الرقة.

وفي دولة العراق المجاورة, أعلن القيادي في حشد عشائر البغدادي بمحافظة الأنبارعن مقتل “والي داعش” لمدينة راوه بعملية نوعية غربي المحافظة.

وقال الشيخ قطري العبيدي إن “قوة من الجيش وأبناء العشائر نفذوا عملية نوعية على محيط مدينة راوه 210كم غربي الأنبار”.

وأضاف العبيدي، أن “القوة استطاعت خلال العملية قتل الإرهابي أبو أنس وهو والي تنظيم داعش لمدينة راوه مع اثنين من مرافقيه”.

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر حررت الخميس الماضي مدينة عنة من “داعش”، فيما تستعد تلك القوات الى تحرير مدينة راوه القريبة منها خلال الأيام القادمة.