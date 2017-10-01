أخبار ليبيا 24 – خاص

هبطت بمطار معيتيقة الدولي طائرة نوع (امبراير 170) تحمل الحروف 5A-SOC تابعة لشركة طيران النفط ، بعد رحلة صيانة استمرت لفترة طويلة بسبب الظروف المالية التي تعاني منها الشركة.

وأنثى رئيس شركة طيران النفط عزالدين عثمان، خلال كلمة ألقاها بمناسبة وصول الطائرة، على الدعم اللامحدود للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، وعلى جهود العاملين بالشركة ، الذى كان له الدور الاساسي في عودة الطائرة للعمل، بالإضافة إلى دعم مصلحة الطيران المدني الليبي ومصلحة المطارات.

وذكر أن هذه الطائرة من الطائرات التي تستعملها الشركة في نقل العاملين بالحقول والموانئ النفطية وسيكون لها الاثر الكبير في دعم عمليات النقل الجوي.