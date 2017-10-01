أخبار ليبيا 24 – خاص

احتفلت مدينة بنغازي، صباح الأحد، بافتتاح ميناء بنغازي البحري، بعد توقفه عن العمل لمدة ثلاث سنوات، نتيجة الاشتباكات الواقعة في محيطه.

وأُعلن افتتاح الميناء بدخول أول باخرة شحن بضائع لرصيف الميناء منذ 3 سنوات من التوقف وهي الباخرة حلوم، بحضور، برئيس الوزراء عبدالله الثني والنائب في المجلس الرئاسي المقترح علي القطرانى وعضو مجلس النواب يوسف العقوري، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي، و وعميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الطيار المدني محمد عبد القادر، وعدد من وكلاء الوزارات بالحكومة المؤقتة .

وقال عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، خلال حفل الافتتاح إن إعادة افتتاح ميناء بنغازي البحري الذي يعد الشريان الاقتصادي للمدينة والمنطقة ككل، سيكون له الأثر الكبير في حركة العجلة الاقتصادية للبلاد وإعادة إعمار بنغازي، مقدما شكره لرجال القوات المسلحة الذي بفضلهم تحقق الانتصار.

من جهته قال رئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي “إن مشهد افتتاح ميناء بنغازي يعبر عن مدى تحدي هذه المدينة الكبيرة بأبنائها وعطائها لأنها أعطت الكثير وسقط من أجلها الكثير من رجال القوات المسلحة والشباب المساند لها.

وأشار إلى أن ميناء بنغازي البحري يقدم خدمته على امتداد الساحل الليبي، لافتا إلى أن افتتاحه سيحدث انتعاشه اقتصادية للمدينة وما جاورها وسيحدث انخفاضا في الأسعار التي ارتفعت نتيجة تحميلها بثمن النقل من موانئ أخرى تبعد مئات الكيلو مترات عن هذه المدينة.

وأعلن المهدوي عن إعفاء ضريبي وجمركي بقرار حكومي على السلع والبضائع القادمة إلى ميناء بنغازي البحري خلال المدة القادمة من أجل تشجيع قدوم سفن الشحن إلى هذا الميناء الآمن حاليا.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء بنغازي البحري توقف عن العمل منذ شهر نوفمبر من العام 2014 نتيجة اندلاع اشتباكات مسلحة في محيطه مما تسبب في توقف العجلة التجارية البحرية ودخول البضائع إلى مدينة بنغازي طلية السنوات الماضية.