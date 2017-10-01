أخبار ليبيا 24 – خاص

بدأ العام الدراسي الجديد لسنه 2017/ 2018 اليوم الأحد، بجمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا في مدينة بنغازي.

وحضر أول يوم دراسي، عدد 102 طالب وطالبه من فئة متلازمة الداون وفئات الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة، وتغيب عن الحضور 98 طالب وطالبة نتيجة وجود عجز في إعداد المعلمات والمربيات.

هذا ويستهدف العام الدراسي، تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية التي تشمل برامج التدخل المبكر وتعديل السلوك والتخاطب ويضاف إلى ذلك تدريس المواد التعليمية التالية (القراءة والكتابة والتربية الإسلامية والحساب والمهارات الاجتماعية والتربية الرياضية والرسم والفنون التشكيلية والأشغال اليدوية والموسيقى).

وأضيف للمواد التعليمية للإناث، الحياكة والتطريز وبرامج التدبير المنزلي.

وفى الإطار ذاته، تستمر الدورات التدريبية والتأهيلية التي تستهدف المعلمات والمعلمين والمتطوعين والأمهات والأباء.

الجدير بالذكر أن جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا هي أول مؤسسة أهلية ليبية تهتم برعاية وتأهيل وتعليم ذوى الإعاقة الذهنية وتأسست في بنغازي منذ 27 عاما عام 1990.