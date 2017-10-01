أخبار ليبيا 24 – خاص

نشر المصرف التجاري فرع طبرق، توضيحا حول إيقاف سحب مبلغ 14 مليون دينار، مؤكدا أن المبلغ الذي سحب وقدره 750 ألف قد تم ترجيعه إلى حسابات المصرف .

وأكد المصرف التجاري فرع طبرق وعبر صفحته الرسمية – أن الصك الذي أودع هو صك ضائع من أحد الجهات العامة وتم إيداعه في حساب أحد الزبائن وتم تحريك المبلغ عن طريق صكوك وليس نقدا والمبلغ الذي سحب تم إيداعه .

وأعترف المصرف بالحادثة وكذلك الموظف الذي قام بهذه العملية والتي كشفت عن طريق منظومة المصرف .

كما أكد المصرف أن الجهات القانونية تتابع الإجراءات وسوف تقوم بالتحقيق مع كل الأطراف، منوها إلى أن حريص على سمعته أمام الزبائن.