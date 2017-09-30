أخبار ليبيا 24 – خاص

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب تجديد العقوبات على رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى من قبل الاتحاد الأوروبي .

وأبدت اللجنة امتعاضها من ما ساماه الاتحاد الأوروبي عقوبات، فإنها تتسأل في ذات الوقت عن معايير العقوبات لدى الاتحاد الأوروبي، وهل المواقف الوطنية للمستشار عقيلة، وحفاظه على سيادة الوطن، وعدم التفريط في الثوابت الوطنية، من ضمن معاييرهم لفرض العقوبات.

وحذرت اللجنة في بيانها الاتحاد الأوروبي من إجراء كهذا، والذي من شأنه أن يقوض المساعي الجادة هذه الأيام، بشأن تعديل الاتفاق السياسي، والحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بالعاصمة التونسية، وتحملهم مسؤولية وتباعيات ذلك.

وجددت اللجنة في بيانها الدعم الكامل لرئيس مجلس النواب، ونثمن مواقفه الثابتة والوطنية تجاه جميع قضايا الوطن.