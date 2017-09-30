أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر عميد بلدية ساحل الجبل الأخضر عقيد جلال الدرسي الأهالي في بلدية الساحل من التعدي على الممتلكات العامة وخاصة خطوط نقل المياه، وبالتحديد في منطقة الحمامة

وأكد الدرسى – أنه بعد ست سنوات من انقطاع المياه على السكان بمنطقة الحمامة قد تم صيانة آبار المياه، وعددها 2 و تركيب قنوات لتوصيل المياه، ولكن قد عبثت مجدداً أيادي بما وصفهم بـــ”الخارجين عن القانون”بالعبث في القنوات وتركيب وصالات غير الشرعية لهم مما تسبب في انقطاع المياه مجدداً.

وقال الدرسى “سيتم تشكيل لجنة مخصصة غداً السبت من طرفهم كمجلس بلدي ترافقها قوة عسكرية لإزالة هذه الواصلات” .