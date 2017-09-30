أعلن ديوان المحاسبة بطرابلس إنفاق الدولة الليبية 30 مليار دولار على دعم المحروقات في السنوات الخمس الماضية

وقال ديوان المحاسبة إن ليبيا أنفقت 30 مليار دولار في السنوات الخمس الأخيرة على دعم الوقود (80٪ من الوقود المستورد و 20٪ من الوقود المحلي).

،وأوضح الديوان بان ليبيا لديها أرخص تكلفة للبنزين فى العالم، مضيفا انه يتم تهريب كميات كبيرة منه الى الدول المجاورة.

وجاء في بيان ديوان المحاسبة إن تدابير التقشف التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي قد خفضت تكلفة الدعم من 9 مليارات دولار في عام 2014 إلى 4 مليارات دولار في عام 2016.

وأضاف أن “إيرادات الحكومة من بيع الوقود لم تتجاوز 670 مليون دينار ليبي، وهو ما يمثل 13٪ من تكلفة الدعم”.

كما ذكر أن 30٪ من الوقود المدعوم يتم تهريبها إلى الدول المجاورة، مؤكدا على ضرورة تقديم الدعم لليبيين من خلال البطاقات الإلكترونية بدلا من السياسة الحالية.

واضاف “يجب استئناف مشاريع محطات الطاقة واستخدام الغاز بدلا من الوقود الذي سيساعد على الحفاظ على الموارد الطبيعية الليبية”. وفقا للتقرير.

وقال ديوان المحاسبة إن ليبيا يمكن أن توفر ما يصل إلى 800 مليون دينار في السنة من تكلفة الدعم والحد من التهريب، بوضع سياسات صارمة على إستهلاك الوقود المدعوم.