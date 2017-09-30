نفت حركة “المقاومة الإسلامية” (حماس) الفسطينية ، تصريحات رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس الصديق الصور، بشأن اعتقال خلية تابعة للحركة لتورطها بأعمال إرهابية في ليبيا.

وقال المتحدث باسم حركة “حماس”، فوزي برهوم، في بيان رسمي، اليوم السبت، إن “تصريحات مكتب النائب العام الليبي عارية عن الصحة تماماً”.

و جاء رد حماس على ما ورد في المؤتمر الصحفي لرئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام بطرابلس الصديق الصور التي أفاد من خلالها باعتقال موريتاني بنتمي لخلية أرهابية تابعة لحركة حماس نفذت عدة عمليات أرهابية ضد الجيش الجزائري .

وردا على تصريحات الصور ، أكد المتحدث باسم حماس فوزي برهوم أن حماس لا تنشط خارج فلسطين المحتلة وأن كل هذه المزاعم “كاذبة” بحسب وصفه .

واعرب برهوم عن قلقه من هذه الادعاءات مشيرا الى ان هذه ليست المرة الاولى التي تتهم فيها حماس بالتورط في الشؤون الليبية. واكد ان كل هذه الادعاءات تهدف الى تقويض “مصداقية الحركة بين دول المنطقة” التي تدعم المقاومة الفلسطينية بحسب ما جاء في البيان .

وأكد برهوم أن “سياسة حماس الراسخة هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة”، لأن هدفها الوحيد هو الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين “.

ويذكر ان الناطق الرسمي للقوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري كان قد اتهم كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بالتورط في قتال الجيش الليبي في بنغازي و عرض المسماري عددا من الوثائق و التسجيلات التي كانت تحمل اسم وشعار كتائب القسام .