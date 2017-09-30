أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أبو بكر الجندي، السبت، أن عدد سكان مصر زاد على 104 ملايين نسمة يعيش أكثر من 9 ملايين منهم في الخارج.

وقال الجندي في اجتماع حضره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن عدد المصريين في الداخل بلغ في 18 أبريل هذا العام 94 مليونا و798827 نسمة وإن عدد المصريين المقيمين في الخارج بلغ 9 ملايين و470674 نسمة.

وأضاف أن إجمالي العدد 104 ملايين و269501 نسمة.

وبلغ عدد السكان داخل مصر 94798827 نسمة في أبريل، بزيادة قدرها 22 مليون نسمة منذ عام 2006، عندما تم إجراء آخر تعداد للسكان.

وبلغ عدد سكان البلد 38.3 مليون نسمة في عام 1986، و59.3 مليون نسمة بعد ذلك بعشر سنوات.

وقال الجندي إن المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاما يشكلون 34.8 في المائة من السكان.

ويبلغ عدد السكان في العاصمة المصرية القاهرة ومحافظة الجيزة الملاصقة لها 18.1 مليون نسمة.

وأعلن الجندي هذه الأرقام خلال مراسم تلفزيونية اليوم السبت.